تنويه من الدوريات الخارجية بأهم قواعد التجاوز الصحيح

الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن المسار الأيسر هو المسرب المخصص للتجاوز.

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وقالت في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أنه يجب العودة إلى المسرب الأيمن عند الانتهاء من التجاوز، مشددة أن التجاوز الخاطئ قاتل.



وتاليا أهم قواعد التجاوز الصحيح:



– التجاوز من الجانب الأيسر دائما.



– التأكد من أن وضعية الطريق تسمح بالتجاوز، وأن إشارات المرور الأفقية والعمودية لا تمنعك من التجاوز.



– التأكد من مقدرتك على السرعة الكافية، التي تسمح لك بتجاوز سرعة المركبة المراد تجاوزها المركبة التي أمامك).



– التأكد من أن المركبة التي أمامك لا ترغب بالتجاوز.



– توفر المسافة الكافية من الجانب الأيسر للقيام بعملية التجاوز.



– التأكد من خلال المرآة العاكسة بأن المركبات التي تسير خلفك لم تشرع بتجاوزك.



– التأكد من تشغيل مؤشر تغيير الاتجاه الأيسر وانتقل من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر بحذر، وتجنب الانتقال المفاجىء.



– أثناء التجاوز يجب التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، وأن الطريق خال من العوائق.



– عد إلى المسرب الأيمن بعد التجاوز تدريجيا، بدون مضايقة السيارة التي تم تجاوزها والزم الجانب الأيمن من الطريق.



