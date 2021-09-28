الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

وشاح لـ الوكيل : قرار رسمي بإزالة الحاجز البلاستيكي من وسائل النقل

الثلاثاء، 28-09-2021 11:48 ص

تنويه من الدوريات الخارجية بأهم قواعد التجاوز الصحيح

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن المسار الأيسر هو المسرب المخصص للتجاوز.

اضافة اعلان


وقالت في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أنه يجب العودة إلى المسرب الأيمن عند الانتهاء من التجاوز، مشددة أن التجاوز الخاطئ قاتل.


وتاليا أهم قواعد التجاوز الصحيح:


– التجاوز من الجانب الأيسر دائما.


– التأكد من أن وضعية الطريق تسمح بالتجاوز، وأن إشارات المرور الأفقية والعمودية لا تمنعك من التجاوز.


– التأكد من مقدرتك على السرعة الكافية، التي تسمح لك بتجاوز سرعة المركبة المراد تجاوزها  المركبة التي أمامك).


– التأكد من أن المركبة التي أمامك لا ترغب بالتجاوز.


– توفر المسافة الكافية من الجانب الأيسر للقيام بعملية التجاوز.


– التأكد من خلال المرآة العاكسة بأن المركبات التي تسير خلفك لم تشرع بتجاوزك.


– التأكد من تشغيل مؤشر تغيير الاتجاه الأيسر وانتقل من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر بحذر، وتجنب الانتقال المفاجىء.


– أثناء التجاوز يجب التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، وأن الطريق خال من العوائق.


– عد إلى المسرب الأيمن بعد التجاوز تدريجيا، بدون مضايقة السيارة التي تم تجاوزها والزم الجانب الأيمن من الطريق.

 


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مهرجان منضاط

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

المؤسسة المدنية

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

6073e48b28d43

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

درك1

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الخارجية الوكيل

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

92021239748423547643

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

أخبار متعلقة
9202179110283673264

ضبط سائق قاد مركبته بسرعة كبيرة على الصحراوي

92021412447549852298

تنبيه أمني للاردنيين

820212491815558788942

الامن يحذر الأردنيين

820212895715498947558 (2)

المملكة تشهد حوادث مأساوية ضحيتها 3 أطفال خلال يومين

920212193224190185962

تحذير أمني للاردنيين

8202127184339566384819

تنبيه أمني لمرتادي الطريق الصحراوي