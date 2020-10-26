تنويه من الدوريات الخارجية حول السرعات

الوكيل الإخباري - نوهت إدارة الدوريات الخارجية المواطنين مرتادي الطريق الصحراوي الجديد الإلتزام بالسرعات المقررة كالآتي :
المركبات الصغيره ١١٠كم/الساعة
المركبات الكبيره ١٠٠كم/الساعة
وأوضحت أن السرعة داخل جميع المناطق السكنية على إمتداد الطريق الصحراوي السرعات المقرره تم تخفيضها حسب المنطقة مثالاً على ذلك
منطقة الدامخي السرعة المقرره بها هي (٨٠) كم / الساعة
منطقة الزميلة السرعة المقرره بها هي (٨٠) كم / الساعة
وطالبت من جميع مرتادي الطريق الصحراوي التنبه للإشارات التحذيرية والأرشادية على أمتداد الطريق الصحراوي .