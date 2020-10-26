تنويه من الدوريات الخارجية حول السرعات

الوكيل الإخباري - نوهت إدارة الدوريات الخارجية المواطنين مرتادي الطريق الصحراوي الجديد الإلتزام بالسرعات المقررة كالآتي :



المركبات الصغيره ١١٠كم/الساعة

المركبات الكبيره ١٠٠كم/الساعة

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وأوضحت أن السرعة داخل جميع المناطق السكنية على إمتداد الطريق الصحراوي السرعات المقرره تم تخفيضها حسب المنطقة مثالاً على ذلك

منطقة الدامخي السرعة المقرره بها هي (٨٠) كم / الساعة

منطقة الزميلة السرعة المقرره بها هي (٨٠) كم / الساعة



وطالبت من جميع مرتادي الطريق الصحراوي التنبه للإشارات التحذيرية والأرشادية على أمتداد الطريق الصحراوي .



