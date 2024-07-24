تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

الوكيل الاخباري - تقدم إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الخميس خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في مدينة الحسن للشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.



وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.