الأربعاء 24-07-2024
الوكيل الاخباري
 

تقديم خدمة الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل بن حسنة غداً

نشر الجداول النهائية للناخبين - رابط

الامن العام : ضبط (28) سائق لهذا السبب

مروحية إسرائيلية تهبط لإجلاء مصابين شرقي خان يونس

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاربعاء

التعليم العالي القطرية تعتمد تخصصات أكاديمية بجامعة اليرموك

توضيح حكومي بشأن مبيعات البنزين والسولار

تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي

صحة غزة: 55 شهيدا و110 مصابا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24-07-2024 12:23 م

تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

720241092434965145564


الوكيل الاخباري -  تقدم إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الخميس خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في مدينة الحسن للشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.


وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

نشر الجداول النهائية للناخبين - رابط

شرطي سير

الامن العام : ضبط (28) سائق لهذا السبب

1792836240

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاربعاء

66a0c8dda9e6a

التعليم العالي القطرية تعتمد تخصصات أكاديمية بجامعة اليرموك

بنزين محروقات وقود1

توضيح حكومي بشأن مبيعات البنزين والسولار

1721807551425

بدء تقديم طلبات المنافسة على جائزة الحسن للتميّز العلمي

أخبار متعلقة
1721674562942 (1)

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في إربد

file (17)

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية شعرية لدعم صمود الأهل في غزة

الدفاع المدني 2

اصابات بحادث سير في اربد

1720030754917

إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل بلواء الكورة

1719777805019

لقاء يبحث مشاكل المغير باربد بسبب مشروع الصرف الصحي

1719738974037

1065 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم