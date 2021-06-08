الثلاثاء 08-06-2021
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الثلاثاء، 08-06-2021 12:17 م

تنويه من عمليات خلية الأزمة

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الوكيل الاخباري - تنوه عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد اليوم وتمديد ساعات العمل للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح دون مواعيد مسبقة.  

في حين تعمل الخلية على تمديد ساعات العمل في بعض المراكز ضمن مواعيد مسبقة يتم ارسالها من خلال الرسائل الالكترونية  (SMS) لتطعيم المسجلين على المنصة.

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وتؤكد الخلية على انه سيتم استقبال فقط من تلقى رسالة نصية تتضمن حصوله على موعد في اليوم المذكور، لذا اقتضى التنويه بضرورة عدم مراجعة مراكز التطعيم المخصصة لمن ليس له موعد مسبق منعاً للاكتظاظ والازدحام الذي يساعد في نشر وباء كوفيد/١٩.

 




 

 


 

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