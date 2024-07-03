تنويه من وزارة التربية بشأن امتحانات التوجيهي

الوكيل الاخباري - يتقدم (70884) مشتركًا ومشتركة من طلبة الثانوية العامة يوم غد الخميس لامتحان علوم الحاسوب في جلسته الأولى لجميع الفروع موزعين كما يلي العلمي: (16)، الأدبي، (64841)، الصناعي (6021)، الاقتصاد المنزلي (2)، الزراعي (2)، الفندقي (2).



كما سيتقدم للامتحان في مباحث تاريخ العرب والعالم، والإنتاج الحيواني، والدوائر الأمامية، والتدبير الفندقي، والرسم والتصميم، في جلسته الثانية (13240) مشتركًا ومشتركة، موزعين كما يلي: الأدبي (909)، الاقتصاد المنزلي (7653)، الزراعي (3221)، الفندقي (1457).

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