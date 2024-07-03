الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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تنويه من وزارة التربية بشأن امتحانات التوجيهي

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الأربعاء، 03-07-2024 03:19 م

تنويه من وزارة التربية بشأن امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - يتقدم (70884) مشتركًا ومشتركة من طلبة الثانوية العامة يوم غد الخميس لامتحان علوم الحاسوب في جلسته الأولى لجميع الفروع موزعين كما يلي العلمي: (16)، الأدبي، (64841)، الصناعي (6021)، الاقتصاد المنزلي (2)، الزراعي (2)، الفندقي (2).

كما سيتقدم للامتحان في مباحث تاريخ العرب والعالم، والإنتاج الحيواني، والدوائر الأمامية، والتدبير الفندقي، والرسم والتصميم، في جلسته الثانية (13240) مشتركًا ومشتركة، موزعين كما يلي: الأدبي (909)، الاقتصاد المنزلي (7653)، الزراعي (3221)، الفندقي (1457).

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