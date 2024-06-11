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الثلاثاء، 11-06-2024 10:03 م

تنويه من وزارة التربية حول امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لامتحان شهادة الثانوية العامة الدورة العادية المقبلة، حيث جهّزت كافة مراكز الامتحان مراعية ظروف المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

وأضاف العجارمة في تصريحات أن نمط أسئلة الامتحانات في العام الحالي مشابه له في السنوات السابقة ولن يتغير عليه شيء، وستقتصر أسئلة بعض المواد على الأسئلة الموضوعية، في حين ستجمع المواد الأخرى بين المقالية والموضوعية، مؤكدا أن جميع الاسئلة ستكون من المنهاج.

وبيّن العجارمة أن الاسئلة ستراعي الفروق بين الطلبة، وبنفس النسب المعتادة ولن يطرأ عليها تغيير.

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