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الإثنين، 15-11-2021 05:20 م

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تدعو وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الذين تم ترشيحهم للاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2021/2022 (الدفعة الثالثة/ بدل مستنكفين) لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافـــق 16/11/2021 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25/11/2021 وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الرابط الإلكتروني:
‏ https://apps.moe.gov.jo/app/studentscompleting/default.asp 

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صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ،صورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب) ، صورة عن هوية الأحوال المدنية ، صورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها ، شهادة عدم محكومية ،سند الكفالة: (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة وتسلم باقي النسخ للمنسق). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم) ، العقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم). 


الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.


ومن ثم يقوم الطالب بتسليم النسخ الورقية من الوثائق المشار إليها أعلاه الى منسق الوزارة في الجامعة .

 

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