الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 02:51 م

تنويه من وزارة العدل حول وجود عقوبات بديلة عن الحبس

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الوكيل الاخباري- اكدت وزارة العدل اليوم الاربعاء ان الخدمة المجتمعية هي القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة بديلاً عن عقوبة الحبس.

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وقالت وزارة العدل حسب رصد "الوكيل الاخباري" في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الخدمة المجتمعية تشمل الجنايات والجنح التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة.

 

وأوضحت ان الخدمة المجتمعية هي احد بدائل الإصلاح المجتمعي وتتمثل في  العقوبة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية (الحبس).
وتهدف إلى:


المحافظة على حقوق الإنسان، تجنب الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، التخفيف من حالات العودة لارتكاب الجرائم، وعدم انقطاعه عن عمله أو دراسته أو أسرته.


الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه تتناسب مع مؤهلاته المهنية والعلمية، فمن الطبيب الى المزارع إلى مدخل البيانات إلى المهني .




 




 

 


 

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