الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة

الطاقة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم لإيصال الكهرباء بواسطة وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة

إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس في الرملة

امين عام سلطة المياه يؤكد على ضمان استدامة التزويد المائي لمجموعة المطار الدولية

كشف جانب "مفاجئ" بمحاولة اغتيال ترامب

تنويه من وزارة المياه والري

فاجعة في السعودية.. وفاة عروس وعائلتها قبل زفافها بساعات

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لم تَرِد أي معلومات تؤكد صحة خبر اغتيال الضيف

الحمى لدى الأطفال .. الأسباب والعلاج

الأحد، 14-07-2024 12:57 م

تنويه من وزارة المياه والري

وزارة المياه والري


الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن مفاوضات التفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لا زالت مستمرة مع المطوّر من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أن الوزارة لا تستطيع تحديد موعد بدء تنفيذ المشروع إلا بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنفّذة.

وأكد سلامة عدم وجود موعد محدد حتى اللحظة للاعلان عن بدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المفاوضات تحتاج إلى وقت للاتفاق على التفاصيل الفنية وموعد بدء تنفيذ المشروع.

وأشار سلامة إلى أن بعض الدول المانحة أعلنت دعمها للمشروع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
df986d70-7dd9-47ca-b598-953343bb323d

الطاقة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم لإيصال الكهرباء بواسطة وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة

6202422114326906140992

امين عام سلطة المياه يؤكد على ضمان استدامة التزويد المائي لمجموعة المطار الدولية

file

اختتام دورة الفنون التشكيلية في مركز شباب الوسطية

420234232227269217153

“أوقاف الزرقاء” تقيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

65bf5f0fb8cc8

البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء تقديم طلبات الإنتقال الداخلية والخارجية

1020211775251214732066

مدير إدارة السير : اجراءات حازمة ضد هؤلاء السائقين

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتطالب بخطوات فورية

3202421145737709289172

65 مليار دينار المبيعات السنوية للمسجلين بالفوترة الضريبية

620242282131230049760

بيان حازم صادر عن وزير الاوقاف : إجراءات صارمة بحق هؤلاء !

وزارة التربية والتعليم

التربية تحسم مصير امتحان الرياضيات/الورقة الأولى اليوم

00

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"