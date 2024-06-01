تنويه هام الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

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السبت، 01-06-2024 06:44 م

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الوكيل الاخباري - قال المجلس الأعلى للسكان، إن إساءة الوالدين لأبنائهم تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم النفسية، ويؤثر سلبا على نموهم العاطفي، مما قد يعيق تطورهم الطبيعي والإيجابي في المجتمع.

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وأوضح المجلس في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، الذي يحتفل به العالم سنويا في الأول من حزيران، ويأتي هذا العام تحت شعار "الوعد بتنشئة سعيدة"؛ أن الإساءة تشمل إساءات عاطفية وجسدية وجنسية وإهمال، معتبرا أن هذه الظاهرة تنتهك حقوق الطفل ولا توفر بيئة آمنة وداعمة للنمو والتنمية.


وقال إن هذا اليوم يحظى بعناية خاصة من المجلس لأهمية دور الوالدين في تنشئة الأجيال وتأثير ذلك على التنمية المجتمعية والاقتصادية، منوها إلى أن دعم الوالدين لتحقيق رغباتهم الإنجابية يوفر ظروفا أفضل لهم لتربية أطفالهم بشكل صحي وسليم، وهو الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.

 

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