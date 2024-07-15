تنويه هام الى سالكي طريق المطار

الوكيل الاخباري - أدى انسكاب لمادة الباطون الجاهز في طريق المطار اليوم الاثنين، إلى عرقلة الحركة المرورية المتجهة إلى المطار ومحافظات الجنوب، ما خلق ازدحاما مروريا خانقا.



وقالت مديرية الأمن العام، إنه نتج عن انسكاب مادة الباطون الجاهز تباطؤ مؤقت في طريق المطار المنطقة ما بعد قرية النخيل باتجاه جسر الإرسال.



وأضافت أن مجموعات السير والأمانة في الموقع لإجراء اللازم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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