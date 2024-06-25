تنويه هام بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة في الاردن

الوكيل الاخباري - أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، أن جداول قيم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي نشرت في الفترة الاخيرة وجرى تداولها هي تتعلق باخبار قديمة نشرت سابقاً خلال فترة التطبيق التجريبي للتعرفة المرتبطة بالزمن المعلن عنها العام الماضي.



ودعت القاق إلى عدم تداول هذه القوائم حرصا على دقة وشفافية المعلومات، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المعلومات الدقيقة قبل موعد تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على بعض القطاعات.



وقالت القاق إنه سيتم الإعلان بشكل تفصيلي عن التعرفة المرتبطة بالزمن وقيم التعرفة الكهربائية التي ستطبق على كل فترة، وتناول كافة الحيثيات المرتبطة بها قبل بدء تطبيقها.

اضافة اعلان