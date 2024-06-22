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السبت، 22-06-2024 12:57 م

تنويه هام بشأن عودة الدوام الرسمي بعد عطلة العيد

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الوكيل الاخباري - وضعت ادارة السير محاور العمل بالخطة المرورية الخاصة بعودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ، والتي تعتمد على انتشار كامل لكوادر ودوريات ادارة السير خلال فترات ذروة الحركة المرورية الصباحية والمسائية سواء داخل العاصمة عمان او في مختلف المحافظات، حيث من المتوقع ان تشهد مداخل ومخارج العاصمة عمان حركة مركبات تتزامن مع ساعات الصباح الاولى لتوجه المواطنين نحو مراكز عملهم ومقاصدهم .

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كما وستشمل الخطة المرورية تعزيز تواجد رقباء السير على مختلف الشوارع الرئيسية ، فضلاً عن الرقابة الآلية لمسح الطرق والانفاق خلال ساعات الصباح الباكر للتأكد من عدم وجود اي عوائق او تعطل للمركبات، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية .

 

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