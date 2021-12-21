الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 11:27 ص

تنويه هام لطلبة التوجيهي التكميلي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


دعا مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة طلبة توجيهي التكميلي الذين لم يتلقوا لقاح كورونا الإسراع لتلقي اللقاح  بسبب اشتراط وزارة التربية والتعليم تلقي مطعوم كورونا لدخول قاعات امتحانات التكميلي وذلك تنفيذا لأمر الدفاع رقم 35.

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وأضاف كنانة اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري"بشأن الطلبة الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح كورونا لعذر معين أنه سيتم النظر في العذر واتخاذ القرار في حينه وذلك خوفا على مصلحة الطلبة منوها أنه يجب إحضار فحص pcr سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة لهذه الفئة.


وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لتكميلية التوجيهي 95 ألف طالباً وطالبة للفروع الأكاديمية والمهنية.


وتبدأ الامتحانات التكميلية يوم الخميس 30 كانون الأول الحالي وتنتهي يوم السبت 22 كانون الثاني المقبل.






 




 

 


 

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