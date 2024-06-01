تنويه هام من الامن العام بشأن مخالفات السير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة السير ان مجموعاتها ستكون منتشرة في كافة المواقع، لمراقبة وضبط المخالفات التي قد يتم ارتكابها ، وتحديداً المسير على شكل مواكب ، والقيادة بصورة متهورة أو إستعراضية، واستخدام ( الزامور ) بشكل مزعج ، بالإضافة الى خروج الأجسام من المركبات أثناء القيادة .

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كما تستمر إدارة السير في استقبال البلاغات حول الممارسات المرورية الخاطئة، من خلال رقم شكاوي للادارة على تطبيق الواتس أب عبر الرقم ( 0770999030 ) .

وقالت الادارة : "عبّر عن فرحك بطريقة حضارية و ملتزمة.. بعيداً عن ارتكاب المخالفات المرورية الخاطئة التي من شأنها أن تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر " .