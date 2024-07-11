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الخميس، 11-07-2024 11:31 ص

تنويه هام من بلدية إربد بشأن رخص المهن

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الوكيل الاخباري- اكدت بلدية اربد الكبرى جديتها بمتابعة رخص المهن والتأكد من قيام المحال التجارية بتجديد وإصدار الرخص القانونية حسب الأصول.

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وقال رئيس قسم تفتيش رخص المهن في البلدية صافي التل ان مفتشي الرخص اغلقوا مئات المحال التجارية منذ مطلع الشهر الحالي الذي شهد انتهاء فترة السماح القانونية الممنوحة لهم، وان هذه الإغلاقات ستشمل كل من امتنع عن تجديد رخصته، مبيناً ان عمليات الإغلاق بالشمع الأحمر تعتبر الخيار الأخير للبلدية بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المتخذة من توجيه إنذارات شفهية وخطية ومنح عدة أشهر إضافية للترخيص.


وطالب التل التجار وأصحاب الرخص المتخلفين عن الترخيص بضرورة مراجعة مديرية رخص المهن وتصويب أوضاعهم كي لا يتم إغلاق محالهم، منوهاً بذات الوقت ان فرق البلدية تعمل صباحاً ومساءً للتفتيش على المحال التجارية في المدينة.

 




 

 


 

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