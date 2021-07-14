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الأربعاء، 14-07-2021 02:28 م

تنويه هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

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الوكيل الإخباري - بينت بلدية اربد الكبرى انها تلقت عدداً من الشكاوى حول تراكم النفايات في الحاويات وبعض الاحياء خلال الأيام الأخيرة مؤكدة ان كوادر البيئة في البلدية تعمل بأقصى طاقتها على مدار الساعة.

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وأرجعت البلدية وفق ناطقها الإعلامي رداد التل ورود هذه الشكاوى إلى عشوائية طرح النفايات وعدم التقيد بالأوقات المخصصة لذلك مبيناً انه وفي حال صحت هذه الشكاوى فإنها تكون مؤقتة لمدة لا تتعدى ساعات محددة.

 

وحسب التل فإن آليات البلدية المخصصة لجمع النفايات تعمل خلال فترتين صباحية تمتد من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً فيما يبدأ عمل الفترة المسائية من السادسة مساءً وحتى الثانية عشر إضافة إلى تواجد عمال الوطن في جميع شوارع واحياء المدينة منذ ساعات الصباح الباكر.

وشدد التل على ضرورة اخراج النفايات من المنازل والمحال التجارية خلال الفترات المحددة وهو الأمر الذي يضمن سهولة في نقلها ومنع تراكمها ويسهل عمل البلدية.

 

وبين الناطق الإعلامي للبلدية أن الأيام التي تسبق العيد تشهد ازدحامات في الأسواق مما يضاعف كميات النفايات المنقولة إلى المحطات التحويلية والمكبات وهو الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود العمل مبيناً ان البلدية وضعت خطة متكاملة وتتعامل مع هذه الأوضاع بخبرة كبيرة منوهاً ان دائرة البيئة والدوائر المعنية بجمع النفايات تعمل على مدار الساعة في هذه الأيام.

 

 




 

 


 

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