تنويه هام من وزارة التربية حول امتحانات المدارس



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم التعديل على أرقام الصفحات المطلوبة لاختبارات التقييم الأول للفصل الدراسي الثاني حيث أنه بإمكان الطلبة الاطلاع على أرقام صفحات الكتاب المدرسي المطلوبة في التقييم الأول وفق الصف والمبحث على الرابط

https://tinyurl.com/jz5pmshu





وقالت الوزارة في توضيحها أن أرقام الصفحات المطلوبة ستكون على هذا الرابط وأن أي تعديل سينشر عليه، معتذرةً الوزارة لأبنائنا الطلبة عن الخطأ الذي ورد في الخبر الذي نُشِر اليوم الأربعاء، لذلك اقتُضِي التنويه .

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