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الثلاثاء، 30-08-2022 04:12 م

تواصل أعمال الورشة التعريفية لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات

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الوكيل الإخباري - واصلت الورشة التعريفية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في البحر الميت أعمالها لليوم الثاني.

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وقال مدير مديرية التدريب والتطوير المؤسسي بالوزارة سمير الرقاد، اليوم الثلاثاء، إن الورشة المنعقدة بعنوان "إعداد وإقرار موازنات المحافظات اللامركزية، والتخطيط الاستراتيجي في ظل قانون الإدارة المحلية"، تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم الموازنة ومراحل دورتها، وأنواع الموازنات والنماذج المستخدمة، إضافة إلى تعريفهم بأسس ومعاير احتساب سقوف موازنات المحافظات، والإطار الزمني لمراحل إعداد الموازنة، وآلية إعدادها وتنفيذها، وتوضيح منهجية ومراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة للأعوام 2023-2026.


ولفت إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ الورشات التعريفية التوعوية لأعضاء ورؤساء مجالس المحافظات على مدى 6 أيام لإقليمي الشمال والوسط في منطقة البحر الميت، وفي محافظة العقبة لإقليم الجنوب.

 




 

 


 

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