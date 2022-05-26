تواصل إحتفالات الطفيلة بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في محافظة الطفيلة ، وسط أجواء احتفالية مميزة عبرت فيها الفعاليات الشعبية و الشبابية عن اعتزازها بالمنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مختلف الصعد والمجالات .



وشهدت احتفالية مساء اليوم الخميس ، موسيقى دي جي والرسم على وجوه الأطفال و تشكيل البالونات و عرض للمنتوجات في البازار الخيري الذي نظمته الجمعيات الخيرية والتعاونية احتفاء بهذه المناسبة الاغلى ، وبالإضافة لعروض مسرحية للأطفال و العاب و عرض فلكلوري ( فرقة معان ) ومسابقات و وصلات غنائية للفنان الأردني سعد أبو تايه الذي تغنى بالوطن و انجازاته و قيادته .

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