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تواصل إحتفالات الطفيلة بعيد الاستقلال

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الخميس، 26-05-2022 11:55 م

تواصل إحتفالات الطفيلة بعيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في محافظة الطفيلة ، وسط أجواء احتفالية مميزة عبرت فيها الفعاليات الشعبية و الشبابية عن اعتزازها بالمنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مختلف الصعد والمجالات .

وشهدت احتفالية مساء اليوم الخميس ، موسيقى دي جي والرسم على وجوه الأطفال و تشكيل البالونات و عرض للمنتوجات في البازار الخيري الذي نظمته الجمعيات الخيرية والتعاونية احتفاء بهذه المناسبة الاغلى ، وبالإضافة لعروض مسرحية للأطفال و العاب و عرض فلكلوري ( فرقة معان ) ومسابقات و وصلات غنائية للفنان الأردني سعد أبو تايه الذي تغنى بالوطن و انجازاته و قيادته .

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