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الخميس، 21-04-2022 10:01 م

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

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الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ سلسلة الإفطارات الرمضانية التي عكفت على إقامتها منذ بداية الشهر الفضيل في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل وبما يضمن توفير الأجواء الأسرية للنزلاء خلال طعام الإفطار في رمضان  المبارك  .

وتأتـي هذه الإفطارات العائلية التي تنظمها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل انطلاقاً من رؤية المديرية في تنفيذ العلوم الإصلاحية والتأهيلية الحديثة الهادفة إلى الحفاظ على النسيج الأسري والاجتماعي لذوي النزلاء، وبما يعود بالفائدة الايجابية على النزيل لبذل المساهمات الإيجابية في المجتمع بعد انقضاء فترة محكومتيه  .

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