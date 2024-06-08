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السبت، 08-06-2024 10:38 م

تواصل الأنشطة والفعاليات بالأعياد الوطنية في الرصيفة

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الوكيل الإخباري - تواصلت، اليوم السبت، الأنشطة والفعاليات في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية والأعياد الوطنية المختلفة.

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وأقيمت الفعاليات التي تنظمها مديرية ثقافة الزرقاء، بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومتصرفية اللواء في الحديقة البيئية، بمشاركة عدد من الفنانين والفرق الفنية والتراثية وحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في اللواء وعدد كبير من أهالي اللواء.


وتواصلت فعاليات البازار الخيري للحرف اليدوية، إضافة لمعرض الأطعمة الشعبية والتي تنفذه الأسر المنتجة في اللواء، وكذلك فقرات ترفيهية للأطفال وعروض موسيقية وطنية.


وقدمت فرقة السلط للفلكلور الأردني عرضا فلكلوريا تراثيا تضمن دبكات ورقصات والعديد من الأغاني الوطنية من التراث الأردني.


وشارك الفنانان سلطان العناني ورامي شفيق في فقرات غنائية وطنية قدموا فيها أغاني لجلالة الملك والوطن والجيش.


وعبر عدد من أهالي مدينة الرصيفة عن فرحهم بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني تعبيرا عن محبتهم وولائهم للقيادة الهاشمية.

 




 

 


 

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