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السبت، 04-06-2022 03:19 م

تواصل النشاطات التوعوية للمراكز الشبابية بالكرك

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الوكيل الإخباري - واصلت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب الكرك، اليوم السبت، أنشطتها التوعوية الهادفة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم المعرفية والحياتية.اضافة اعلان


وقالت رئيس قسم الإعلام والاتصال بالمديرية الدكتورة ثروت المعاقبة، في بيان صحفي، إن الأنشطة تأتي ضمن خطط الوزارة لصقل شخصيات الشباب وتنمية قدراتهم الثقافية والحياتية بإشراف ومتابعة من أصحاب الخبرة والاختصاص.

وبحسب البيان، نفذ مركز شابات السماكية، دورة عن الرسم على الزجاج شاركت بها 20 شابة.

كما نظم مركز شباب مؤاب زيارة إلى مركز شابات مؤاب لتبادل الخبرات الشبابية بمشاركة 20 طالبا.


 




 

 


 

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