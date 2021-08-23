تواصل فاعليات معسكرات المراكز الشبابية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - واصلت المراكز الشبابية المنتشرة في أنحاء المملكة والتابعة لوزارة الشباب، تنظيمها للمعسكرات والمبادرات المجتمعية اليوم الاثنين، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، وفي إطار الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية.

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ففي مركز شابات العاصمة عمان التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة، انطلق اليوم معسكر تتبع مسار الثورة العربية الكبرى ومئوية الدولة للفئة العمرية من 18 الى 24 عاما، بحضور 20 مشاركة.



ويهدف المعسكر إلى التعرف على انجازات الدولة في مئويتها الأولى والتطلعات للمئوية الثانية، ودور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية وتطور وبناء الوطن وتعظيم الانجازات الوطنية.



وقامت المشاركات بزيارة إلى متحف الأردن لمتابعة مسيرة الدولة التاريخية اضافة الى زيارة متحف الحياة البرلمانية لتعريف الشباب على المجالس التشريعية خصوصا في بدايات تأسيس الدولة الاردنية. واشتملت فعاليات المعسكر على عمل جدارية داخل المركز عن مئوية الدولة لتعريف المشاركات بدور الهاشميين في المحافظة على ثوابت الدولة الأردنية والمنجزات التي تحققت خلال المئوية الأولى منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، وصولا الى العهد الميمون لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وفي إربد، اختتمت في مديرية شباب المحافظة، فاعليات برنامج المسارات السياحية، والذي يأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021، وبمشاركة 15 عضوا من المراكز الشبابية.



واشتملت الفاعليات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام على جولات سياحية لأماكن أثرية ومنها بلدة أم قيس الأثرية، وآثار قويلبة وغيرها من المناطق الحيوية.



وقال مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن هذه المسارات نظمت بهدف إعطاء فرصة للشباب للتعارف والتأمل والاستكشاف، وتنمية قدراتهم الإبداعية ومواهبهم، والاعتماد على الذات في القيام بأعمالهم التطوعية.



كما نظم مركز شابات سهل حوران التابع لمديرية شباب إربد، جلسة حوارية بعنوان التعصب والتنمر في ظل جائحة كورونا، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وتناول الدكتور محمد أبو ازريق تعريف التنمر، مشيرا الى انه يعتبر شكلا من أشكال العنف والإساءة والإيذاء، ويكون موجها من شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، وقد يكون عن طريق الاعتداء البدني والتحرش الفعلي وغيرها من الأساليب العنيفة.



وقال إن المتنمرين يتبعون سياسة التخويف والترهيب والتهديد على الأشخاص الأضعف، مستعرضا أسباب التنمر وأنواعه وأشكاله ونظرة الاسلام لهذه الظاهرة متناولا التعصب وأسبابه وأضراره وكيفية التخلص منه وذلك من خلال استبداله بالحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر.



وعلى صعيد متصل، عقدت في جمعية اتحاد المرأة الأردنية فرع إربد اليوم، وضمن فعاليات مشروع المساواة بالمشاركة السياسية بين الرجل والمرأة، جلسة حوارية حول آليات الحماية من العنف الأسري.



وخلال اللقاء، تحدثت الأخصائية الاجتماعية في الجمعية منتهى تيم عن العنف وأشكاله وأنواعه، مثل العنف الجنسي والجسدي والنفسي واللفظي، وعن بنود القانون التي تنص على الحماية القانونية من العنف بمختلف أشكاله، مشيرة الى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وقوع العنف على الضحية وعن الإجراءات الواجب اتباعها بعد وقوعه.



وفي الطفيلة، بدأت مديرية الثقافة في قاعتها اليوم، دورة تدريبية مختصة بعنوان "أساسيات في الكتابة الإبداعية " ضمن برنامج التدريب وبناء القدرات وتنمية المواهب الإبداعية الذي تقيمه وزارة الثقافة، بدعم من صندوق الحسين للإبداع والتفوق.



وبين مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أن الدورة جاءت ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج والفاعليات والدورات التدريبية التي تنظمها ثقافة الطفيلة لجهة تنشيط الحركة الثقافية في مختلف مناطق المحافظة ورعاية المواهب والابداعات، لافتا إلى أن الدورة ستستمر وجاهيا لمدة شهرين بواقع يومين في الأسبوع، تليها ورشة في "فن السرد" تتضمن موضوعات حول أساسيات كتابة الشعر والنصوص النثرية أو الشعر النثري والرواية والقصص القصيرة والكتابة المسرحية وغيرها من الموضوعات.



وأضاف أن المشاركين في هذه الدورات هم من الفائزين بمسابقة موهبتي من بيتي، التي أقامتها وزارة الثقافة خلال جائحة كورونا 2020، ومن طلاب مؤسسة رواد التنمية فرع الطفيلة.