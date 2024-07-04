تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن غدا

الوكيل الإخباري - تتواصل فعاليات وأنشطة مهرجان صيف الأردن، يوم غد الجمعة، في محافظات مأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

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ويقام المهرجان، أيام الجمع في كل أسبوع، بالتناوب بين محافظات الشمال والوسط والجنوب، ويستمر حتى 23 آب المقبل.



وتنطلق الفعاليات في تمام السادسة من مساء الغد، وتتضمن أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وعروض ثقافية وفلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.



وتقام الفعاليات في عدد من المواقع، ملعب مدرسة عماد الدين زنكي في مادبا، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك، ومجمع الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا الرياضي في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.