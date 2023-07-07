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الجمعة، 07-07-2023 09:33 م

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - تواصلت في مجمع صويميع الرياضي في محافظة الطفيلة مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان ليالي صيف الأردن 2023 وسط حضور شعبي من مختلف الأعمار.

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واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات متنوعة، كالرسم على وجوه الأطفال، وإطلاق البالونات في سماء موقع الاحتفال، إلى جانب فقرات غنائية وعروض فلكلورية ومسابقات ثقافية للأطفال، بمشاركة فرقة الرمثا الفلكلورية والفنان محمد الشعلان.


وعبر مواطنون خلال فقرات الاحتفال عن معاني الفرحة والسعادة بفعاليات ليالي صيف الأردن، فيما شهدت الفعاليات تفاعلاً من قبل الحضور .


 




 

 


 

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