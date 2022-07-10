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الأحد، 10-07-2022 08:46 م

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في عجلون

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الوكيل الاخباري - واصل مهرجان "صيف الأردن 2022"، اليوم الأحد، فعالياته في محافظة عجلون على أرض معسكر الحسين للشباب.

واشتملت الفعاليات التي أقيمت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على فقرات منوعة منها رسم على وجوه الأطفال، ودي جي، ومسرحية للأطفال وتشكيل بالونات إلى جانب وصلة غنائية قدمها الفنان عمر الطعاني، وعلى عرض فني فلكلوري وأغان وطنية قدمتها فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي.

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