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الخميس، 21-07-2022 05:23 م

تواصل فعاليَّات مهرجان صيف الأردن في محافظات الشمال والوسط غدا

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الوكيل الاخباري - تتواصل يوم غد الجمعة، فعاليَّات مهرجان "صيف الأردن 2022" في محافظات العاصمة والمفرق وإربد وجرش والبلقاء والزرقاء وعجلون، والتي تتضمن عروضاً مسرحيَّة وفلكلوريَّة وفنيَّة، وفعاليَّات ترفيهيَّة للأطفال، بالإضافة إلى حفلات غنائيَّة يقدِّمها نخبة من الفنَّانين الأردنيين.

وتبدأ فعاليَّات المهرجان من السَّاعة السَّادسة مساء وحتى العاشرة ليلاً، ضمن المواقع المخصَّصة في كلِّ محافظة.

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