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الجمعة، 12-07-2024 10:26 م

تواصل فعاليات مهرجان صيف عمان

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الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان صيف عمان في العاصمة، بدورته السادسة عشرة، حيث بدأت الفعاليات عند الساعة السادسة مساء وسط أجواء عائلية توفرت للمواطنين وزوار الأردن.

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واشتملت فعاليات المهرجان التي أقيمت في حديقة الجبيهة والمدرج الروماني والساحة الهاشمية على عروض فلكلورية، قدمتها فرقتي الرمثا وعمون، وعروض فنية وموسيقية وبازارات شعبية وألعاب ترفيهية للأطفال.

 

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