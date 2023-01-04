توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الوكيل الاخباري - اختتمت اللجنة الوزارية التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة التي ستلتئم في دورتها الخامسة في المنامة الخميس، اجتماعاتها الأربعاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالتوافق على "آليات لازمة لتعزيز التعاون الثنائي" بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها والعمل على "تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة".



وتم التوصل للصيغ النهائية لعدد من الوثائق التي سيصار إلى توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة العليا لتعزيز التعاون بين البلدين، بحسب ما ذكر بيان لوزارة الصناعة الأربعاء.



وأكد الوزيران، بحسب البيان، "أهمية العمل بأقصى طاقة للارتقاء بمستوى العلاقات وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين لأحداث تقدم ملموس في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة".



وقال الشمالي إن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي "ترجمة لمساعي البلدين نحو تعزيز أطر التعاون في المجالات المختلفة لمواجهة مختلف التحديات الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة سلاسل التوريد".



وأضاف أن "الفرصة مواتية لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجمركية والنقل والطاقة والمنافسة والزراعة والمياه وحماية المستهلك وإقامة المعارض وتحفيز القطاع الخاص والسياحة وغيره ضمن إطار تكاملي وليس تنافسي، عماده التشاركية والمصالح المشتركة".



وأكد الشمالي "أهمية الشراكة الصناعية التي تجمع (الأردن والبحرين والإمارات ومصر)، بهدف تعزيز التعاون التكامل الصناعي في عدد من المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك".

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