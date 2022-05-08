توافق أردني برازيلي على زيادة التبادل في المنتجات الزراعية

الوكيل الاخباري - اتفق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلي ماركوس مونتيس، اليوم الأحد، على رفع التبادل في المنتجات الزراعية بين البلدين.



وقال الحنيفات، خلال الاجتماع بمقر الوزارة، إنه بالرغم من شح الموارد إلا أن المملكة تصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 60 دولة في العالم وهي شريكة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيقه نظرا للأزمات الممتدة التي يشهدها العالم وأثرها على الغذاء.



وعبر عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الجانب البرازيلي على استيراد المنتجات الأردنية ذات الجودة العالية مثل التمور وزيت الزيتون والأسمدة.

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