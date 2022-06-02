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الخميس، 02-06-2022 02:52 م

توافق أردني مصري إماراتي للتشارك في زراعة القمح والشعير والذرة

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الوكيل الإخباري - توافقت الأردن والإمارات ومصر على زراعة القمح والشعير والذرة، وذلك ضمن مشاريع مشتركة تخص الأمن الغذائي اتفقت عليها البلدان الثلاثة.

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وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الخميس إن جزءا من المشاريع التي تعمل عليها البلدان الثلاثة بشكل فوري هي مشاريع الأمن الغذائي، مشيرا إلى توافق من الدول الثلاث على البدء بزراعة عدد من المحاصيل الزراعية التي لديها مشكلة وبحاجة إليها البلدان الثلاثة وهي زراعة القمح والشعير والذرة.


وتابع: "سيتم الزراعة في هذه المشاريع في الأردن ومصر وسيكون هناك استثمار إماراتي في هذا الشأن. ( المملكة) 


 




 

 


 

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