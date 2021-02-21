توافق بين اعضاء لجنة الاوبئة بعودة حظر الجمعة وتعديل ساعات الحظر الليلي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد مصدر في اللجنة الوطنية للأوبئة لموقع الوكيل الاخباري ان اللجنة لم تقدم توصيات اليوم بشأن العودة إلى حظر الجمعة و تعديل ساعات الحظر الليلي .واستدرك المصدر ان هناك توافق بين اعضاء اللجنة بتقديم توصية الى الحكومة بالعودة إلى حظر الجمعة وكذلك تعديل ساعات الحظر الليلي بحيث تبدأ في التاسعة مساء للمنشآت والعاشرة مساء للمواطنين في ضوء ارتفاع اصابات كورونا بالمملكة .وفي وقت سابق اكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية ان الارتفاع في حالات كورونا بالاردن يستدعي اتخاذ قرارات جديدة للحد من انتشار الوباء .وقال الفراية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان اتخاذ القرارات في هذه الفترة وقبل الزيادة في اعداد الاصابات يجعلنا لا نتخذ قرارات اكثر صعوبة بالمستقبل .