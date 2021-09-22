توافق على استثناءات لطلبة توجيهي درسوا بتركيا

الوكيل الاخباري - توافقت وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم والشباب النيابية على أن "طلبة ثانوية عامة درسوا في تركيا (المعيدون) حاصلين على مقاعد طب تنافسية في الاعوام السابقة يتم استثنائهم من مقاعد الطب العام الحالي"، حسب رئيس اللجنة النائب بلال المومني.



وقال المومني، إنّه تم التوافق مع وزارة التربية وهي منح الطلاب حق التنافس؛ ولكن كل طالب حصل على مقعد طب تنافسي في الاعوام السابقة وفي حال تنافسه العام الحالي سيحصل على مقعد طب والمقعد السابق سيجير لطالب اخر من الطلبة المعيدين"، وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.



وأشار، إلى أنه من حق وزارة التربية التأكد من صحة البيانات والوثائق المقدمة من قبل الطلاب لقيد المعادلة.



ولفت المومني، إلى أن الوزارة ملتزمة بتزويد الطلاب بشهادة المعادلة بأقرب وقت وقبل نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم تجديده كل 4 شهور





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