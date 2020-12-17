توافق على تنفيذ أمر الدفاع 21

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، الخميس، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، وفق ما أكّد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.وقال كناكريه ، إنه تم " تعميم جميع الإجراءات التي تم التوافق عليها على جميع المحاكم في المملكة".من جهته أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، عودة إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح والبداية حضورياً، مبيناً أن نظام التبليغات سيكون عبر الوسائل الإلكترونية.وأشار إلى أن "إجراءات التقاضي والتبليغات ستطبق وفق قانون المحاكمات المدنية".وأكّد ارشيدات، أن مجلس النقابة سيبحث تعليق الإجراءات التي أعلنت عنها النقابة.