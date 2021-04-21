توجـه لتقليص ساعات الحظر الجزئي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي مسؤول ، أن هنالك توجّها لتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي ، خلال الفترة القادمة .

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وأشار المصدر ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك توصيات من منشآت اقتصادية مختلفة ، لإعادة النظر بالحظر الليلي، وزيادة ساعات التجوّل، نتيجة لتضرّرها جرّاء الإغلاقات. .

ورجّح أن تنخفض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين، مُشدّدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، وضرورة تلقّي المطعوم من أجل المساهمة في حسر الوباء.

"المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، يقيّم الوضع الوبائي بشكل دوري ، وسيتم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية ، بعد تحقيق الأهداف المرجوّة"، وفق المصدر.