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الخميس، 08-10-2020 03:25 م

التعليم عن بعد أهم ملفات وزارة التربية

توجهات حول تعليق دوام المدارس

طلبة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد مصدر مطلع في وزارة التربيــة والتعليم ، أن هنالك العديد من الملفات على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد ، أهمها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الطلبة فيما يتعلّق بـ"التعلم عن بُعد" .

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ولفت المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري"، أن جائحة كورونا ، ألقت بظلالها على الأردنيين في عدد من مجالات الحياة ، منوها أن سيتم البحث بما يواجهه الطلبة بشأن "منصّة درسك".

 

وأوضح ، أن تعليق المــدارس في المملكة ، من أهم الملفات التي يجدر على الوزير القادم بحثها ، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، وزاد " هنالك توجهات سيتم الحديث عنها مع لجنة الأوبئة فيما يتعلّق بدوام المدارس، وما إذا سيكون العام الدراسي الحالي مقتصرا على التعليم عن بعد ، بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، بما يضمن سير العملية التعليمية ، ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية".

 

وشددّ على العمل بحث آلية مناسبة لإجراء امتحــانات للطلبة ، قبل اقتراب موعدها .

 

وبين المصدر ، أنه سيتم العمل على دراسة التحديات التي تواجه المدارس الخاصة ، ومتابعتها مع الجهات المعنية .

 

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