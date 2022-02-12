توجه حكومي لاتخاذ قرارات جديدة بناءً على الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول عن توجه الحكومة لاتخاذ قرارات جديدة بناءً على الوضع الوبائي.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة بصدد عمل تقييم شامل للوضع الوبائي خلال الأسبوع الحالي والإجراءات المتخذة خلاله وما قد يتم اتخاذه لاحقا للتعامل معه.

وأضاف أنه لا يمكن الحكم على انحسار الموجة الحالية وتقييمها خلال يومين، وأن الوضع الوبائي يقاس بالأسابيع.

وأشار إلى أن بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس سيكون في موعده المحدد 20 شباط الجاري ولا تغيير عليه.

وكان استبعد الشبول في حديث سابق اتخاذ أي قرارات جديدة حول إغلاق قطاعات أو تقييد عمل قطاعات جديدة بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وحث الوزير المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي والتخفيف من التجمعات قدر الإمكان وارتداء الكمامات.



ودعا الشبول أيضا إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة (المعززة) من اللقاحات لما لها من قدرة كبيرة في خفض شدة الإصابات بالفيروس.



وقرر مجلس الوزراء، كانون ثاني الماضي، الموافقة على توصية اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والخاصة من صف الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى 20 شباط الجاري.



يشار إلى القرار جاء لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في الوقت الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر التعليمية.