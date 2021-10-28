الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

بريطانيا تسجل 165 وفاة و 39842 إصابة بفيروس كورونا

اصابات بحادث سير في اربد

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

توجه حكومي لتخفيف حدة الارتفاع العالمي لأسعار النفط على تسعيرة المحروقات للشهر المقبل

رسمياً .. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها

خطة مرورية جديدة للحد من الازدحام وسط الشونة الشمالية

اليمن.. التحالف العربي يعلن مقتل 95 حوثيا في مأرب

الخميس، 28-10-2021 09:41 م

توجه حكومي لتخفيف حدة الارتفاع العالمي لأسعار النفط على تسعيرة المحروقات للشهر المقبل

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29


  
الوكيل الاخباري - تتّجه الحكومة لاتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بالتخفيف من حدة الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات محليا، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية الملحوظ منذ بداية تعاملات الشهر الحالي.

وبيّنت مصادر لـ "المملكة" أن لجنة التسعير الحكومية ستجتمع الأحد المقبل لتحديد أسعار المحروقات للشهر المقبل، والتي تستند في آلية التسعير بشكل أساسي على أسعار المشتقات النفطية العالمية، وتحركاتها على مدار شهر كامل.

وتستطيع لجنة التسعير الشهرية عدم عكس الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والمشقات النفطية العالمية على الأسعار المحلية بموجب توجه أو مخاطبات رئاسة الوزراء، وفق التعليمات والأنظمة المتبعة في آلية التسعير، وتحديدا بمواد الكاز والديزل والغاز المنزلي، المستخدم لغايات التدفئة في فصل الشتاء تحديدا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

f

إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

10202125172841796273630

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

7202140348193325818

خطة مرورية جديدة للحد من الازدحام وسط الشونة الشمالية

10202124204315868167778

السفير التونسي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

الصحة

جلسة توعوية عن سرطان الثدي بمستشفى معاذ بن جبل

أخبار متعلقة
10202118201320392079590

بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان يفتتح مشاريع بعجلون وإربد

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا