توجه حكومي لتخفيف حدة الارتفاع العالمي لأسعار النفط على تسعيرة المحروقات للشهر المقبل



الوكيل الاخباري - تتّجه الحكومة لاتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بالتخفيف من حدة الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات محليا، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية الملحوظ منذ بداية تعاملات الشهر الحالي.



وبيّنت مصادر لـ "المملكة" أن لجنة التسعير الحكومية ستجتمع الأحد المقبل لتحديد أسعار المحروقات للشهر المقبل، والتي تستند في آلية التسعير بشكل أساسي على أسعار المشتقات النفطية العالمية، وتحركاتها على مدار شهر كامل.



وتستطيع لجنة التسعير الشهرية عدم عكس الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والمشقات النفطية العالمية على الأسعار المحلية بموجب توجه أو مخاطبات رئاسة الوزراء، وفق التعليمات والأنظمة المتبعة في آلية التسعير، وتحديدا بمواد الكاز والديزل والغاز المنزلي، المستخدم لغايات التدفئة في فصل الشتاء تحديدا.

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