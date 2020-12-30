الأربعاء 30-12-2020
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الأربعاء، 30-12-2020 01:21 ص

توجه حكومي لتقليص ساعات الحظر الجزئي واعادة فتح بعض القطاعات

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الوكيل الاخباري - كشف مصدر مطلع لموقع هلا اخبار ان هناك توجهات حكومية ستعلن بشكل رسمي قريباً حول تقليص ساعات الحظر الجزئي إلى الساعة 11 مساءً للمحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية والـ12 ليلا لتجوال المواطنين.

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وأكد المصدر أن هناك توجها حكوميا لإعلان التخفيف التدريجي على قطاعات هي الأقل بنشر العدوى من غيرها.


ومن بين القطاعات المنوي فتحها، قطاع النوادي الرياضية والترفيهية فيما لا يزال قرار فتح صالات الأفراح معلقا وفي حال تقرر فتحها سيأتي ذلك ضمن شروط مشددة، بالإضافة إلى الاستمرار بعدم السماح بـ"الأراجيل" في المقاهي لأسابيع قادمة.


 




 

 


 

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