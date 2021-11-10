توجه حكومي لتمديد الامتحان التنافسي للمتضررين من الجائحة

الوكيل الاخباري– قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه لا يمكن تمديد الامتحان التنافسي للمتضررين من جائحة كورونا في ديوان الخدمة المدنية؛ كونه ساري المفعول لغاية شهر شباط المقبل.



وأضافت خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة، أنّه لا يوجد ما يمنع من تمديد الامتحان التنافسي لمتضرري جائحة كورونا، كاشفة أنه سيتم دراسة هذ الملف قبل فترة قصيرة من انتهاء المدة في شهر شباط المقبل، لغايات إصدار قرار بشأنه.



وبيّنت، أنّ الحكومة ستسير صوب استثناء المتضررين بموجب المادة 5 من نظام الخدمة المدنية وبموجب قرار مجلس الوزراء حين انتهاء مدة الامتحان التنافسي.



وأوضحت أنه سيتم أخذ الرأي القانوني لديوان التشريع والرأي بشأن المسألة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء كونه يمتلك الحق بالاستثناء.



وأشارت بني مصطفى إلى أن هنالك جزءا من المتضررين سيتم تعيينهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تعيين 1048 وظيفة.

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