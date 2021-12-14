توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28

الوكيل الاخباري - كشفت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ان هناك توجه حكومي خلال الايام القادمة لتمديد امر الدفاع رقم 28 الخاص بالمتعثرين.



وقالت بني مصطفى في تصريحات صحفية ان الحكومة تدرس القانون التنفيذي بكافة جوانبه وخاصة الذي يخص المتعثرين، والتعديلات الجديدة تناولت عدة جوانب اهمها تخفيض مدة حبس المدين على الدين الواحد لستين يوم وعدم حبسه لاكثر من 120 يوم عن الديون المتعددة.

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