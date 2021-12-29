توجه حكومي لتمديد العمل بإعفاء الأراضي والشقق

الوكيل الإخباري - رجح مصدر أن تتخذ الحكومة قرارا يتعلق بتمديد العمل بقرارها السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.

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وبحسب المصدر، يتوقع أن يستمرّ إعفاء الـ (150) مترا الأولى من الوحدات السكنيّة المفروزة والمكتملة إنشائيّا من الشقق والمساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونا، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.



ورجّح أيضا استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.



مجلس الوزراء، كان قد قرر تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.(المملكة)