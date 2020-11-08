توجه حكومي للحد من ارتفاع إصابات كورونا بالأردن

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، إن نسبة إشغال غرف العناية الحثيثة المخصصة لمصابي كورونا بلغت 65%.

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وأضاف شركس في تصريحات صحفية، الأحد، أن هنالك ارتفاعاً بنسبة إشغال غرف العناية الحثيثة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن وزارة الصحة لديها 586 غرفة عناية مركزة في مختلف مناطق المملكة، لعلاج مصابي كورونا.



وأشار إلى أن وزارة الصحة لا زالت تواجه ارتفاعا مضطرداً في عدد الاصابات المحلية بكورونا، معرباً عن أمله في انخفاض الاصابات بالفيروس في قادم الأيام.



وفي السياق، قال شركس إنه سيتم استئجار "مستشفى الجاردنز" بالعاصمة عمان بكامل سعته سواء عناية حثيثة او غرف عزل مخصصة لمصابي كورونا.



وأوضح أن هذا التوجه يأتي في ظل ارتفاع أعداد اصابات كورونا محلياً ، خاصة خلال الفترة الماضية.



