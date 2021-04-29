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الخميس، 29-04-2021 10:37 ص

لسنة 2021

توجه لإدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي

تو
توضيحية


الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021، تتضمن إدماج مواد التعلم المدمج بنسبة لا تزيد عن 60% من الساعات المعتمدة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية.

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وتضمنت المسودة المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان، وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إدماج مواد التعلم المدمج بنسبة 40-60% من الساعات المعتمدة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية وبنسبة 30-50% للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية.


ويُقصد بالتعلم المدمج، "التعليم الذي يمزج في المساق الواحد بين التعلم الوجاهي والتعلم الإلكتروني الكامل عن بعد"، وفق المسودة.


كذلك تضمنت، "إدماج مواد تعلم إلكتروني كامل عن بعد بنسبة 10-20% من الساعات المعتمدة للبرنامج الوجاهي الكامل لجميع التخصصات".

 

وعرفت المسودة التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بأنه "التعلم الذي يتم كاملا عندما يكون المدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه المتزامن وغير المتزامن بواسطة المنصة الافتراضية".

 

وأيضا "يُدرس ما لا يقل عن 20% من عدد الساعات المعتمدة للتخصصات الإنسانية ، و30% للتخصصات العلمية والتقنية والطبية عبر مواد التعلم الوجاهي"، بحسب المسودة.

 

 

 




 

 


 

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