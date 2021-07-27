توجه لإعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر

الوكيل الإخباري - أكّد وزير الداخلية مازن الفرّاية، بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة بعد زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من الشهر الحالي، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره وزير الداخلية السوريّ محمد خالد الرحمون ضرورة إعادة التشغيل الكامل للمركز، نظراً لما يمثّله المركز الحدوديّ من أهميةٍ استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة.



من جهته، رحّب الوزير السوريّ بإعادة التشغيل الكامل للمركز مبدياً استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

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واتفق الجانبان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميدانيّ بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوّة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.