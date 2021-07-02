توجه لإعطاء اللقاح المضاد لكورونا دون موعد مسبق

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، الجمعة، إن الوزارة ستتخذ استراتيجية إعطاء اللقاح الواقي من فيروس كورونا في كل المراكز الصحية دون موعد مسبق، وذلك بعد تلقي كل الأشخاص المسجلين على منصة المطعوم.

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وزاد "عندما نصل إلى تطعيم كل الأشخاص المسجلين على المنصة (أطلقتها وزارة الصحة للتسجيل عليها كشرط لتلقي لقاح كورونا)، سنتخذ استراتيجيات أخرى أن يكون في كل المراكز الصحية مطاعيم (تُعطى) دون تسجيل ودون أخذ موعد مسبق".



وأشار إلى أن "استراتيجياتنا أننا سنضع مطاعيم في بعض المراكز الصحية الشاملة للأشخاص الذين يذهبون لأخذ أدوية الأمراض المزمنة أمراض السكري والضغط فيستطيعون تلقي المطاعيم".



وسمحت وزارة الصحة لمن هم فوق 40 عاما بتلقي اللقاح المضاد للفيروس دون موعد مسبق. وحددت لتلك الغاية عدة مراكز لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح في عدة محافظات في المملكة.



وقال البلبيسي إن "الهدف من اليوم فصاعدا أن جميع المراكز التي تقدم خدمة الجرعة الأولى ستقدم هذه الخدمة للأشخاص ممن هم فوق الأربعين عاما دون التسجيل على المنصة أو الحصول على موعد مسبق".



وأشار إلى شكاوى من مواطنين بـ "أن عملهم لوقت متأخر ولا يستطيعون الذهاب لمراكز التطعيم، فقمنا بفتح هذه المراكز الجمعة، لنسهل على المواطنين الإقبال على مراكز التطعيم".