توجه لإعطاء جرعة معززة للكوادر الطبية

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، الخميس، ان المناعة المجتمعية بدأت تنخفض بالعالم والمتحورات لازالت تظهر .



وأضاف حجاوي عبر برنامج صوت المملكة ان هناك كثيرا من المواطنين اخذوا الجرعة الاولى ولم يأخذوا الجرعة الثانية .



ودعا حجاوي الفئات المعرضة للخطر إلى اخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد 6 اشهر من الجرعة الثانية لحمايتهم بشكل اكبر من خطر المتحورات وخاصة كبار السن.



واشار الى ان الاردن تميز بوجود عدة انواع من اللقاحات المضادة لكورونا، مستدركا انه لا يوجد اعراض جانبية للجرعة الثالثة .



وقال حجاوي ان هناك توجها من وزارة الصحة لاعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح للكوادر الطبية.

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