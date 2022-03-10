توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس إنها تتابع من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية مؤكدةً على ضرورة التزامهم بكافة التعليمات التي تصدر من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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كما دعت الوزارة الطلبة للمسارعة في التسجيل على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها بهدف حصر أعدادهم وجامعاتهم، وتخصصاتهم، ومستوياتهم الدراسية من خلال الدخول إلى الرابط التالي:



http://rce.mohe.gov.jo/ukraine



من جهة أخرى أضافت الوزارة بأن عدداً من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والذين عادوا إلى أرض المملكة مؤخراً تقدموا بطلبات للسماح لهم بإكمال دراستهم في جامعات أخرى خارج المملكة، حيث أكدت الوزارة أنه لا يوجد ما يمنع من انتقال هؤلاء الطلبة لإكمال دراستهم في أي جامعات أخرى خارج الأردن شريطة أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية تعترف بهذه الجامعات، حيث يمكن للطلبة التعرف على الجامعات المعترف بها من خلال الدخول إلى الرابط التالي:



http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities



وأضافت الوزارة بأن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في الوزارة وتحقيقاً لمصلحة هؤلاء الطلبة، وتسهيلاً عليهم نظراً للظروف الاستثنائية التي يمرون بها، فإنها ستنظر في إعفاء الذين يقومون بإدخال بياناتهم على المنصة الإلكترونية من شرط دراسة (50)% من الساعات المعتمدة للخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرجون منها مما سيسهل عليهم الانتقال إلى جامعات غير أردنية أخرى ويقلل من خسائرهم الأكاديمية.



وتجدر الإشارة إلى أن (271) طالباً وطالبة سجلوا بياناتهم حتى تاريخ 10 آذار على المنصة الإلكترونية غالبيتهم يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان.



