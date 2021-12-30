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الخميس، 30-12-2021 11:25 ص

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة

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الوكيل الإخباري - قال مصدر حكومي، إن هناك توجهاً رسمياً لإقرار إلزامية تلقي جرعة اللقاح الثالثة " المعززة" لموظفي القطاع العام.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أن يُعمل بالقرار اعتبارا من  مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة الأحقية والاولوية في إعطاء الجرعة المعززة لمن لديهم معدل اختطار اعلى.


ولم يؤكد المصدر اذا ما كان سيُطبق القرار على موظفي القطاع الخاص، منوهاً إلى أن هذا الأمر يعود لتوصيات لجنة الأوبئة والجهات الصحية المعنية. 


وقال وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الخميس، إن وضعنا الصحي جيد لكن على المواطنين المبادرة لأخذ جرعتي اللقاح و الجرعة الثالثة.


وأضاف الهواري أن عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون وصلت الى ٨٠٠ اصابة. 

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